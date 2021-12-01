Новые информационные щиты появились на самарских дорогах, отремонтированных по нацпроекту

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Для повышения уровня узнаваемости национальных проектов ранее был утвержден единый стандарт визуального стиля. Необходимость применения его компонентов в обязательном порядке учитывается при размещении информационных материалов, касающихся реализации того или иного нацпроекта, как на ремонтируемых и строящихся объектах, так и на тех, что уже введены в эксплуатацию после приемки. Самарские улицы – не исключение. На дорожных объектах, которые были приведены в порядок в этом в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», появились новые информационные щитовые конструкции.

Новые щиты смонтированы взамен тех, которые были установлены на всех объектах еще до старта ремонта. Напомним также, что благодаря информации на стендах горожане имели возможность получить сведения о границах ремонтируемых участков улично-дорожной сети, сроках проведения запланированных на них мероприятий и подрядчиках – вся информация, включая фамилию, имя, отчество и контактный телефон ответственного за тот или иной участок, находилась в открытом доступе.

«Такой подход практикуется для организации обратной связи с жителями, что является одним из важных факторов при подготовке, ведении и оценке работ», – добавил Шамиль Халиуллов.

Фото: администрация Самары