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Новогодние поздравления от руководства чаще слышали сотрудники старше 45 лет

7 января 2022 11:37
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Новогодние поздравления от руководства чаще слышали сотрудники старше 45 лет

Реже всего с Новым годом руководители поздравляли молодых сотрудников.

О том, что руководитель поздравил их с Новым годом, рассказали 52% россиян: «Всегда поздравляет нестандартно»; «Работодатель поздравил с новым годом. Хорошие подарки от компании мне и моим детям».

Женщин поздравляли чаще, чем мужчин (55 и 51% соответственно).

Личные поздравления от непосредственного руководителя чаще слышали россияне, которые зарабатывают выше среднего: 54% среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб. в месяц.

Но больше всего тех, кого руководители поздравили с Новым годом, — среди сотрудников старше 45 лет (58%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян, имеющих руководителей.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 396
  • Время проведения: 1—5 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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