Новогоднее настроение есть у каждого третьего самарца

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За неделю до Нового года у каждого третьего горожанина уже появилось новогоднее настроение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 33% самарцев. 14% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 37% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.



Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (40 и 27% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (36%).

Время проведения: 20—21 декабря 2023 года