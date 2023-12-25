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Новогоднее настроение есть у каждого третьего самарца

25 декабря 2023 11:18
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Новогоднее настроение есть у каждого третьего самарца

За неделю до Нового года у каждого третьего горожанина уже появилось новогоднее настроение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 33% самарцев. 14% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 37% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (40 и 27% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (36%).

Время проведения: 20—21 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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