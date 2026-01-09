Ночью на улице Самарской мужчина, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на бетонные блоки

В ходе мониторинга 9 января сети Интернет и СМИ сотрудниками ГУ МВД СО выявлена видеопубликация, на которой зафиксировано ДТП.

Из собранных ранее полицейскими материалов следует: мужчина, управляя автомобилем Audi, 8 января примерно в 23:50 двигался по ул. Самарской областного центра. При повороте на ул. Полевую водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на бетонные блоки.

Сотрудники ДПС, патрулирующие территорию, увидели поврежденный автомобиль, убедились, что медицинская помощь участникам ДТП не требуется, и в ходе административного разбирательства зафиксировали правонарушения, допущенные водителем.

За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении 21-летнего жителя Самары составлены административные материалы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО