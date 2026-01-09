Ночью на улице Самарской мужчина, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на бетонные блоки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
На улице Бакинской в Самаре столкнулись две иномарки, погиб один из водителей
Работы ведутся в основном закрытым способом через заводные котлованы, раскопок при таких работах меньше.
 Иван Носков проверил, как ведется ремонт сетей водоснабжения в 5 районах Самары
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
Адреса возможных отключений холодной воды.
«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 
С 15 января 2026 года левый поворот на ул Соколова с ул Ново-Садовая запрещен. Движение только прямо.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре оптимизируют движение
Это физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны СВО, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.
В губернии проходит День адаптивных видов спорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ночью на улице Самарской мужчина, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на бетонные блоки

242
Сотрудники ДПС, патрулирующие территорию, убедились, что медицинская помощь участникам ДТП не требуется, и зафиксировали правонарушения, допущенные водителем.

В ходе мониторинга 9 января сети Интернет и СМИ сотрудниками ГУ МВД СО выявлена видеопубликация, на которой зафиксировано ДТП.

Из собранных ранее полицейскими материалов следует: мужчина, управляя автомобилем Audi, 8 января примерно в 23:50 двигался по ул. Самарской областного центра. При повороте на ул. Полевую водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на бетонные блоки.

Сотрудники ДПС, патрулирующие территорию, увидели поврежденный автомобиль, убедились, что медицинская помощь участникам ДТП не требуется, и в ходе административного разбирательства зафиксировали правонарушения, допущенные водителем.

За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении 21-летнего жителя Самары составлены административные материалы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Госпитализирована пассажирка одного из автомобилей.
06 января 2026, 09:45
Две иномарки столкнулись на ул. Демократической в Самаре
Госпитализирована пассажирка одного из автомобилей. Происшествия
871
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали.
22 декабря 2025, 18:37
В Самаре  55-летняя женщина попала под колеса автобуса прямо на зебре
Она переходила дорогу на зеленый свет. Ее госпитализировали. Происшествия
853
Общественный транспорт пустили по измененному маршруту.
21 декабря 2025, 19:39
Сегодня в Самаре на перекрестке улиц Ставропольской и Советской Армии с рельсов сошел трамвай
Общественный транспорт пустили по измененному маршруту. Происшествия
1230
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1020
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
810
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
768
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1000
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
924
Весь список