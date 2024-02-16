Невролог рассказала о чем стоит знать «совам» и «жаворонкам»

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Существует мнение о влиянии хронотипа человека на общее состояние здоровья, психологическое благополучие и даже продолжительность жизни. О чем стоит знать «совам» и «жаворонкам», чтобы сохранять бодрость и продуктивность, «Известиям» 16 февраля рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Совы» и «жаворонки» — это неофициальные термины, используемые для описания двух наиболее распространенных хронотипов у людей. Хронотип — это индивидуальная особенность организма, которая определяет циркадные (то есть суточные) ритмы человека: соотношение времени сна и бодрствования с природной сменой дня и ночи, связанные с этим гормональную активность и обмен веществ.

«Жаворонки» легко просыпаются рано утром, а пик их продуктивности приходится на первую половину дня. При этом им обычно сложно оставаться активными вечером. «Совы», наоборот, предпочитают поздний подъем. И даже если они встают по будильнику, включиться в работу и качественно ее выполнять им будет сложно. Зато вечером и даже ночью концентрация их внимания максимальна. В течение жизни человека хронотипы могут меняться естественным образом: большинство детей «жаворонки», к 20 годам многие из них становятся «совами», а в пожилом возрасте снова возвращаются в лагерь «жаворонков», — пояснила она.

Для здоровья, по словам невролога, раннее засыпание и пробуждение более благоприятно, поэтому привычный режим «жаворонков» считается предпочтительным. У этих людей несколько меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа и депрессии, а когнитивные результаты выше.

«Совы» же обычно имеют менее оптимальный режим с точки зрения биологических ритмов. К тому же они чаще страдают от недостатка сна из-за того, что общество больше ориентировано на «жаворонков». К примеру, им приходится вставать по будильнику и идти на работу или в школу, несмотря на то что «включаются» они значительно позже. А вечером — снова засиживаться допоздна, чтобы использовать свое продуктивное время. Это увеличивает риск развития перечисленных выше хронических заболеваний, а постоянное чувство усталости и связанное с этим снижение иммунной защиты делают «сов» более уязвимыми к инфекциям и вирусным заболеваниям», — добавила невролог.

Однако это не значит, что «совам» следует начать принудительно придерживаться графика «жаворонков»: это принесет больше вреда, чем пользы, подчеркнула Демьяновская. Среди возможных последствий — бессонница или ухудшение качества сна, повышенный риск развития тревожных расстройств, депрессии, нарушение концентрации внимания и памяти, продуктивности и способности к обучению. Грубые нарушения биоритмов могут способствовать развитию ожирения, ослаблению иммунитета, а также повышать риск развития хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных.

По ее словам, наиболее здоровое решение для людей с хронотипом «совы» — смещение режима на более позднее время и поиск возможности адаптировать под личные особенности рабочие часы. Либо постепенный переход к режиму «жаворонка» через фазу «голубя». Это промежуточный хронотип с умеренно ранним пробуждением и относительно равномерной активностью в течение дня.

Фото: pxhere.com