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Названы самые любимые виды блинов у россиян

12 марта 2024 09:44
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Названы самые любимые виды блинов у россиян

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» проанализировал спрос на готовые и замороженные блины и составил рейтинг самых популярных видов этого блюда. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 12 марта.

Так, самыми популярными среди замороженных блинов стали блины с мясом. На втором месте — с начинкой из творога, на третьем — с ветчиной и сыром.

Среди готовых блинов из ресторанов пользователи сервиса чаще всего заказывают блины с ветчиной и сыром. В феврале и в первую неделю марта на это блюдо пришлась треть заказов от всех блинов, которые заказывали в ресторанах. Вторые по популярности — с мясом курицы, третьи — с вишневой начинкой.

Специалисты сервиса проанализировали спрос на замороженные блины в феврале 2024 года относительно того же месяца прошлого года. Лидером по росту спроса стали постные блины. Их приобретали в 3,5 раза чаще. Блины без начинки стали покупать на 77% больше, блины с творогом — на 24%, с мясом — на 16%, а с вареной сгущенкой — на 15%.

В 2024 году Масленичные гулянья пройдут с 11 по 17 марта. Воскресенье, 17 марта, будет Прощеным, оно предваряет Великий пост, который в этом году православные верующие будут держать с 18 марта по 4 мая. Сожжение чучела Масленицы, которое принято мастерить в понедельник, пройдет 17 марта.

 

Теги: Опрос

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