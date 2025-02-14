Названы популярные места для свиданий в Самаре

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К 14 февраля Яндекс Карты провели исследование и определили самые популярные и неожиданные места для свиданий. Для этого аналитики Карт провели контент-анализ отзывов на места в городах-миллионниках за период с 25 января 2024 года по 25 января 2025 года. В исследовании изучали прошедшие модерацию отзывы со словом «свидание» в контексте романтических встреч.

В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Самаре вошли рестораны, тематические развлечения — например, экскурсии по крышам, курсы и мастер-классы. Замыкают пятёрку кафе, бары и пабы. В топ-10 попали кофейни, гончарные мастерские, куда пары ходят на мастер-классы по созданию керамических предметов, парки, гостиницы и кинотеатры.

Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны. Об этих местах реже всего попадались отзывы с упоминанием романтического опыта.

Всего за прошедший год пользователи Карт оставили более 21 тысячи отзывов о свиданиях, а общее число отзывов за этот же период — 50 миллионов. Пользователи чаще всего упоминали свидания в отзывах на организации Москвы (7177), Санкт-Петербурга (3495), Екатеринбурга (613), Краснодара (472) и Казани (469). Меньше всего подобных отзывов среди жителей городов-миллионников оставили челябинцы (116) и омичи (102).