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Названы “новогодние” вакансии, на которые вырос спрос в преддверие праздников

6 декабря 2023 13:41
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Названы “новогодние” вакансии, на которые вырос спрос в преддверие праздников

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала SuperJob выяснили, спрос на какие вакансии поднимается к Новому году, как изменились зарплаты на самые популярные «новогодние» вакансии в этом году.

По данным Исследовательского центра SuperJob (Россия, все округа. 28.11.2023 г.), рост числа вакансий, предлагающих временную работу/подработку на период новогодних праздников, характерен для второй половины ноября — начала декабря. Чаще всего это вакансии торгового персонала, сотрудников складов, сборщиков заказов, курьеров и аниматоров.

Заработная плата на подобных временных рабочих местах чаще всего повременная (в зависимости от количества отработанных часов), сдельная (от объема работы) либо состоит из оклада и % с продаж.

Если же говорить о рынке труда в целом (полная занятость), то средние рыночные заработные платы выросли следующим образом: больше всего в средне готовы платить водителям-курьерам – 95 тыс. руб. (net, в мес.) и 200 тыс. руб. максимально (при условии выполнения большого числа доставок). Темп прироста средней рыночной заработной платы за год у водителей-курьеров составил 17%.

Курьерам готовы предлагать в этом году 115 тыс. руб. максимально и 70 тыс. руб. в среднем (+12%). Сборщику заказов же готовы платить до 110 тыс. руб. и 60 тыс. руб. в среднем (+9%).

Теги: Опрос

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