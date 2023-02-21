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Назван самый опасный детский аттракцион в Самарской области

21 февраля 2023 12:50
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Назван самый опасный детский аттракцион в Самарской области

В Тольятти прокуратура проверила аттракцион «Батутная арена» в детском развлекательном центре «Ванана парк» по Автозаводскому шоссе, д. 2А. В прошлом году на нем двое детей получили травмы, повлекшие тяжкий и легкий вред здоровью.

В ходе проверки выяснилось, что аттракцион эксплуатировался с многочисленными нарушениями, среди которых несоблюдение требований государственной регистрации и безопасности оборудования для детей. В связи с этим в отношении директора объекта возбуждено уголовное дело. 

«В настоящее время уголовное дело в отношении директора ООО «Паркс» по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) находится рассмотрении в суде», — сообщили в прокуратуре.

По инициативе ведомства деятельность аттракциона была запрещена. Сейчас надзорный орган в судебном порядке добивается полной ликвидации объекта, поскольку он представляет опасность для жизни и здоровья детей, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Городской транспорт

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