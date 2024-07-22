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Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег

22 июля 2024 13:42
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Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег

На помощь своего окружения в трудоустройстве чаще рассчитывает молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

40% самарцев считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 22% полагаются на коллег. По 14% — на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Еще 9% — разнообразных родственников (исключая родителей), 8% — одноклассников. 42% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы.

Молодежь до 24 лет склонна прибегать к помощи практически любых представителей своего окружения чаще тех, кто старше.

Время проведения: 1—18 июля 2024 года

Теги: Опрос

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