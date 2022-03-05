Начинающих самарских автолюбительниц поздравили с Международным женским днем

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Для начинающих самарских автолюбительниц женский весенний праздник стал вдвойне приятным. В преддверии Международного женского дня в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД УМВД России по городу Самаре им подготовили сюрприз руководители областного главка и областной Госавтоинспекции вместе с общественниками.



Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов вместе с заместителем начальника областной Госавтоинспекции полковником полиции Игорем Бобровым и представителем Общественного совета при областном главке МВД Алексеем Бородиным поздравили представительниц прекрасного пола, успешно сдавших квалификационные экзамены на право управления транспортным средством, и вручили им в торжественной обстановке водительские удостоверения, цветы и подарки.



Юрий Александрович в своей поздравительной речи, обращаясь к девушкам отметил, что из года в год за рулем появляется все больше и больше автоледи. Сегодняшний ритм жизни набирает такие обороты, что дамам становится трудно обойтись без личного транспорта, они стараются не отставать от мужчин, и при этом быть аккуратными и вежливыми за рулем. Генерал-майор внутренней службы пожелал девушкам удачи на дорогах и поздравил с Международным женским днем.



На память о мероприятии участники акции сделали общее фото с хештегом #С8МАРТА, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео