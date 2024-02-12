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Начался прием заявок на Всероссийскую Премию «Импульс добра»

12 февраля 2024 13:39
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Начался прием заявок на Всероссийскую Премию «Импульс добра»

Начался прием заявок на Всероссийскую Премию за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства «Импульс добра». К участию приглашают социальных предпринимателей и тех, кто публично продвигает развитие этого направления, общественных деятелей, представителей СМИ и органов государственной власти.

Фонд «Наше будущее» учредил ежегодную Премию «Импульс добра» 13 лет назад. В 2024 году призовой фонд впервые за все время проведения Премии составит 4,25 млн рублей, а размер каждой номинации увеличен до 850 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 31 марта 2024 года.

«В этом году мы снова готовимся отметить лучшие идеи и инициативы, способствующие развитию социального предпринимательства, через Премию «Импульс добра», представленную в форме масштабного Фестиваля. Прошлогодний опыт подтвердил, что подобные мероприятия вдохновляют участников, обогащают их знаниями и придают энергии для дальнейшей работы,  рассказала Директор Фонда «Наше будущее», к.э.н.  Наталия Зверева. – Ключевые идеи социального предпринимательства возможно объединять с потенциалом искусственного интеллекта, что значительно улучшит качество жизни людей, но это невозможно сделать без участия человека. Поэтому центральной темой нашего мероприятия в 2024 году стала концепция «будущее с человеческим лицом». В ходе открытого диалога с экспертами и представителями сообщества мы собираемся обсудить, как объединить усилия в области технологий, искусственного интеллекта и человеческого потенциала».

Проекты претендентов будут рассматривать в 6 номинациях:

«Лучший социальный предприниматель России». Номинацией отмечают руководителя, который успешно реализует уникальный социально-предпринимательский проект и вносит важный вклад в развитие доброго бизнеса.

«Открытие года». Номинантов приглашают рассказать о результатах реализации бизнес-решений, направлений, сервисов или иных проектов, которые в 2023 году получили широкое общественное признание и показали масштабный социально-экономический эффект.

«Амбассадор социального предпринимательства: Инфлюенсер». Выдвигается социальный предприниматель, общественный деятель, эксперт, лидер мнений, блогер, который активно рассказывает о социальном предпринимательстве, создает социально значимый контент.

«Амбассадор социального предпринимательства: Компания-лидер». Поощряется компания (юридическое лицо) за развитие социального предпринимательства и достигнутые результаты в области продвижения социального предпринимательства.

«Амбассадор социального предпринимательства: СМИ». Номинация для средств массовой информации, которые освещают тему социального предпринимательства.

«Амбассадор социального предпринимательства: Представитель государственной власти». Поощряется государственная/муниципальная бюджетная организация или физическое лицо – государственный служащий. Лауреату данной номинации вручают диплом и статуэтку без денежной премии.

Лауреатов Премии «Импульс добра» определяет Общественный совет Фонда «Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председатель Общественного совета – Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

Церемонию награждения проведут в мае 2024 года.

 

Теги: Акценты

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