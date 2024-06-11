Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую линию

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Полковник полиции Денис Сафаров ответит на поступившие вопросы и расскажет об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».

14 июня 2024 года с 10:00 до 11:00 начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос, касающийся оказания государственных услуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией на территории региона.

В мероприятие запланировано участие представителей редакций СМИ. Денис Темурович также расскажет о задачах, которые решают миграционные подразделения области и об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».