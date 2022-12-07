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Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка ответил на вопросы жителей

7 декабря 2022 18:04
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Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка ответил на вопросы жителей

Прямая телефонная линия полковника полиции Вячеслава Тишина транслировалась в официальном сообществе Главного управления МВД России по Самарской области ВКонтакте.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин провел прямую телефонную линию по вопросам организации борьбы с наркопреступностью на территории региона, в которой в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители отделов по контролю за оборотом наркотиков со всех территориальных органов внутренних дел Самарской области. Также на мероприятии присутствовали представители областных СМИ. Отвечая на вопросы жителей Самарской области и корреспондентов, Вячеслав Васильевич отметил:

«Говоря простым языком, когда не будет наркотиков, тогда можно сказать, что мы действительно победили это зло. Если говорить с профессиональной точки зрения, то есть ведомственная система оценки подразделения. По результатам проделанной работы за девять месяцев мы находимся на 19 месте в России. По Приволжскому федеральному округу находимся в тройке по различным направлениям – по количеству зарегистрированных преступлений, направленных в суд, по количеству выявленных наркопритонов, суммы сумму легализованных денежных средств и т.д. На данный момент выявлено наркотических веществ почти в два раза больше, чем в прошлом году – около 300 кг».

Во время прямой «линии» от жителей Самарской области в течение часа поступило 24 обращения по телефону, на которые Вячеслав Васильевич дал квалифицированные ответы. В основном звонивших интересовала тема выявления наркокурьеров, закладчиков и наркопритонов в Губернии, а также наиболее важным вопросом стало, как уберечь подрастающее поколение от зависимости и употребления запрещенных веществ. Корреспонденты поинтересовались у полковника полиции, как обстоит работа по противодействию наркоугрозе в киберпространстве и как часто планируется проведение подобных прямых эфиров для населения.

За время прямой телефонной линии полковник полиции Вячеслав Тишин ответил на все поступившие вопросы, а подробности смотрите в записи прямой трансляции в официальном сообществе Главного управления МВД России по Самарской области ВКонтакте.

Теги: Стоп Наркотик

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