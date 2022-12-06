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Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию

6 декабря 2022 12:53
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Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию

7 декабря с 11:00 до 12:00 начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Васильевич Тишин проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону  8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Стоп Наркотик

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