Начальник отделения ДПС Самарской области расскажет о ДТП

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Майор полиции приведет статистику дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории области, расскажет об их основных причинах.

Сегодня, 3 мая, в 19.20 гостем эфира «Радио России» станет начальник отделения ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Игорь Семеня.

Майор полиции приведет статистику дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории области, расскажет об их основных причинах, а также о наиболее распространенных нарушениях Правил дорожного движения, которые приводят к тяжким последствиям. Также Игорь Семеня напомнит всем слушателям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и пожелает безопасных дорог.

Радиостанция «Радио России» вещает в Самаре на частоте 95.3 FM.

Повтор передачи пройдет 7 мая в 12.20.