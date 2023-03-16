Я нашел ошибку
Главные новости:
«Чебурашка» уже в Okko
«Чебурашка» уже в Okko
Ликвидировано 3 склада по хранению фальсифицированной табачной продукции в городах Самара и Тольятти.
Ликвидировано 3 склада по хранению фальсифицированной табачной продукции в Самаре и Тольятти.
В Самарской области по итогам работы за 2022 год выявлено 642 преступления коррупционной направленности
В Самарской области за 2022 год выявлено 642 преступления коррупционной направленности
На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев
На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев
Истребители стран НАТО были направлены на перехват российского авиалайнера
Жители Самарской области всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети.
В Самарской области число пользователей VoWiFi билайна выросло на 60%
Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.
Открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства
Пять финалистов встретились на площадке института развития образования, чтобы провести мастер-класс для коллег и представить свои проекты на педсовете.
В Самаре прошел финал конкурса "Учитель года"
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.56
EUR 80.88
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев

16 марта 2023 09:22
49
На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев

Число самарцев, согласных на «черную» или «серую» зарплату, за год практически не изменилось, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года. На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 41% самарцев, отказались бы 25%.

Трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (49% против 34% среди женщин).

Тех, кто готов мириться с «серыми» схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (53%).

Чем выше уровень дохода горожан, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте (47% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 37% среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.).

Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 66% горожан, получающих «черную» зарплату, хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 12% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда. Причины разные: «Тогда я перестану получать выплаты от государства»; «Серая зарплата все равно выше, т. к. все удержания будут за мой счет»; «Все равно до пенсии не дожить».


Время проведения: 13—15 марта 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соискатели из Самарской области рассказали, почему уволились с последнего места работы
15 марта 2023, 13:10
Соискатели из Самарской области рассказали, почему уволились с последнего места работы
68% соискателей из Самарской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию. Экономика
297
34% самарцев хотят уволиться в ближайшее время
15 марта 2023, 10:02
34% самарцев хотят уволиться в ближайшее время
52% респондентов считают, что сейчас неблагоприятное время для поиска новой работы Общество
277
15 марта 2023, 09:23
Самарцы рассказали, в каких профессиях самые отзывчивые коллеги
Категорический отказ помогать сослуживцам — нетипичное поведение для представителей подавляющего большинства популярных профессий. Общество
203
В центре внимания
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
332
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
346
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
15 марта 2023  10:39
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
379
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
15 марта 2023  10:18
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
313
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
15 марта 2023  10:14
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
325
Весь список