На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев

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Число самарцев, согласных на «черную» или «серую» зарплату, за год практически не изменилось, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года. На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 41% самарцев, отказались бы 25%.



Трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (49% против 34% среди женщин).



Тех, кто готов мириться с «серыми» схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (53%).



Чем выше уровень дохода горожан, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте (47% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 37% среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.).



Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 66% горожан, получающих «черную» зарплату, хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 12% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда. Причины разные: «Тогда я перестану получать выплаты от государства»; «Серая зарплата все равно выше, т. к. все удержания будут за мой счет»; «Все равно до пенсии не дожить».





Время проведения: 13—15 марта 2023 года