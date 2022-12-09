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На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев

9 декабря 2022 09:42
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На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев, согласно опросам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (33%): 19% премирует всех сотрудников, а 14% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. 35% работодателей в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 32% организаций вопрос о премиях пока остается открытым.

Ожидают выплаты премии в этом году 32% работающих. Не надеются на бонус 63%: 41% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 14% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 8% — по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 36%, то среди респондентов старше 45 — только 25%. Горожане с доходом свыше 80 тыс. руб. ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (30% против 17% соответственно).

Сегодня в целом по стране  работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 4 п. п. больше, чем в доковидном 2019 году.

Время проведения: 24 ноября — 7 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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