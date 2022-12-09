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В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев, согласно опросам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (33%): 19% премирует всех сотрудников, а 14% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. 35% работодателей в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 32% организаций вопрос о премиях пока остается открытым.