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На территории Самарской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»

21 августа 2023 11:03
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На территории Самарской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»

Одной из основных задач мероприятия является обнаружение рекламы по распространению запрещенных веществ и уничтожение, выявление лиц, размещающих ее.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с подрастающим поколением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, с 21 по 25 августа на территории региона полицейскими совместно с организациями правоохранительной направленности и представителями Администрации и управляющих компаний будет реализован ряд профилактических мероприятий в рамках ОПМ «Трафарет».

Основными задачами мероприятия станет обнаружение незаконной рекламы (баннеры, надписи, стикеры) по распространению запрещенных веществ и ее уничтожение, выявление лиц, размещающих рекламные сообщения о распространении наркотических средств и психотропных веществ, составление административных материалов и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления запрещенных веществ и об ответственности за участие в их распространении.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

Теги: Стоп Наркотик

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