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На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян

7 июля 2022 10:06
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На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян

Ситуация на рынке труда остается спокойной: об этом косвенно свидетельствует такой показатель как готовность россиян получать «серую» или «черную» зарплату. На заработок в конверте сегодня согласны 4 россиянина из 10 — за три месяца их число практически не изменилось. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян, тогда как 38% отказались бы от такого предложения. Получать зарплату «в конверте» мужчины готовы чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (42% против 35%). Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие ТК РФ, больше среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).

Высокая толерантность населения к зарплатам в конверте косвенно свидетельствует о нестабильности в экономике и на рынке труда. Однако очевидно, что сегодня панических настроений у соискателей нет: число согласных на «серую» зарплату с марта практически не изменилось. В апреле 2020-го, в период ковидной самоизоляции, показатель был выше на 6 процентных пунктов. Наибольшая же готовность получать зарплату в конверте была зафиксирована в кризисном 2009 году (тогда на это были согласны 60% россиян), а наименьшим этот показатель был в апреле 2021-го (36%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 366
  • Время проведения: 4—5 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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