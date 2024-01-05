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На пожаре в Самаре огнеборцы спасли 7 человек

5 января 2024 18:28
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Причину пожара предстоит установить дознавателям.

Сегодня, в 05.52 утра, в дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Самара, улица Маяковского, 58.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит пожар в частном доме на площади 120 кв.м.

В 7.25 пожар был полностью ликвидирован.

Огнеборцами было спасено семь человек, двое из которых дети.

Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекались 52 человека личного состава и 12 единиц техники.

Причину пожара предстоит установить дознавателям.

Уважаемые жители Самарской области! Берегите себя! Чем быстрее вы вызовите пожарную охрану по номеру 01, с мобильного - 101, тем больше будет шансов на ваше спасение!

Установите дома пожарный извещатель! Он предупредит об опасности, разбудив своим звуком даже спящего человека.

Теги: МЧС Самара

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