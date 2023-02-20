На подарки к 23 февраля самарцы собираются потратить чуть меньше, чем в прошлом году

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Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3000 рублей. Самый большой подарочный бюджет — в Москве и Краснодаре, самый маленький — в Перми. Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

В Самаре в среднем горожане собираются потратить на подарки к 23 февраля 2700 рублей. Город занимает двенадцатую строку по стране среди крупнейших городов. В 2022 году жители были готовы потратить на презенты 2800 рублей, а в 2021 — 2900 рублей.

Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая — отцу (14%), каждая десятая — сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям — 2%, дедушкам — 1%.



Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому — по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке — по 2%, коллегам — 1%.



40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля. С каждым годом представительницы прекрасного пола все чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подарки не дарила каждая четвертая (24%) , сейчас — уже 4 из 10.



Среднестатистический россиянин потратит на покупку подарков на 23 февраля 3100 рублей — это сразу на 400 рублей больше, чем год назад. Мужской подарочный бюджет обычно больше женского (3800 против 2800 руб.). Чем выше доходы опрошенных, тем больше они тратят на подарки: россияне, зарабатывающие менее 30 тыс. руб., готовы выделить на эти цели в среднем 2500 руб., а те, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 3800 руб.



Самый большой подарочный бюджет — в Москве (в среднем 3700 руб.), Краснодаре (3600 руб.), Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 3500 руб.). Меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 руб.), Омска, Волгограда, Воронежа и Самары (по 2700 руб.). Заметнее всего расходы на подарки за год выросли в Ростове-на-Дону (+500 руб.), Казани, Новосибирске, Челябинске и Омске (на 300 руб.).

