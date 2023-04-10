Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
С 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.
Администрация Самары напоминает правила безопасности в период паводка
В 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством на 421 торговое место.
В Самаре обсудили работу муниципальных ярмарок
Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько месяцев.
Губернаторский контроль: Дмитрий Азаров поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного предоставления услуг в рамках ОМС
Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.
На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду
Волжский светотехнический завод Луч работает в Тольятти более 14 лет. На предприятии выпускают профессиональное энергосберегающее светотехническое оборудование.
Светотехнический завод "Луч" наращивает объем продаж в Самарской области
Энергетики привели в порядок после зимнего сезона городскую территорию вблизи офиса на ул. Воскресенской.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели субботник в Тольятти
Выставка начинается с женских портретов, где женщина – муза, источник вдохновения,  объект любования, любимое лицо
Музей «Детская картинная галерея»: открытие выставки "Муза, мама, авиатрисса. Женщина на фоне времени"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Серебряные» волонтеры соберутся в Похвистневском районе
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду

10 апреля 2023 17:45
89
Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.

На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду. Сегодня на территории области установлен третий класс пожарной опасности. А особый противопожарный режим в связи с погодными условиями в этом году начал действовать раньше обычного — с 1 апреля.

- Рейды должны продолжаться. Главное — профилактика. Как с местными жителями, так и теми, кто пытается посещать леса в этот пожароопасный период. Нужно четко контролировать этот вопрос, - подчеркнул губернатор.

Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.

- Объясняйте, работайте с людьми, главы поселений должны ежедневно этим заниматься, - подчеркнул глава региона.

Особое поручение губернатор дал по усилению профилактической работы с населением, необходимо максимально задействовать в информировании о рисках и последствиях пожаров все имеющиеся ресурсы. По предложению главы региона, максимально нужно задействовать и такой канал коммуникации, как родительские чаты.

- Нужно расширять инструменты коммуникации. Давайте определим наиболее актуальные темы оповещения - предупреждения о природных катаклизмах и прочее, чтобы там рассылать. Я уверен, люди будут понимать полезность вашей системы не только с точки зрения образования, оценивать ее информационный потенциал, а мы будем до большего числа людей доходить, - обратился с поручением к министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну Дмитрий Азаров.

Еще один фактор, снижающий риск возникновения пожаров, - это своевременный вывоз мусора. Дмитрий Азаров особо акцентировал внимание глав муниципалитетов на решении этого вопроса в связи с тем, что сейчас идет месячник по благоустройству.

- Мусор, крупногабаритный в том числе, сам по себе в нынешних погодных условиях может представлять серьезную опасность. Вывоз мусора - тема отдельная, жалобы здесь, к сожалению, есть по всем муниципалитетам. Еще раз эту тему отработайте, с перевозчиками в том числе. Понятно, что апрель - месяц особый, усиливайте эту работу. Добивайтесь, чтобы все, что собрали - вечером вывезли. Это в равной степени касается как городских, так и сельских муниципальных образований, - обратился губернатор к руководителям муниципалитетов.

Он поручил сформировать почасовые графики вывоза мусора и взять этот вопрос на жесточайший контроль.

- Это тоже наведение порядка и предотвращение возможных пожаров, - отметил глава региона.

В Самарской области действует план по обеспечению пожарной безопасности в отрасли АПК. Так, сельхозпредприятие, где будет зафиксирован факт пала, лишается права на получение мер господдержки. Дмитрий Азаров поручил главам совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия отработать порядок предупреждения предприятий и проведение совместных проверок.

Усилить патрулирование необходимо и вдоль федеральных трасс, проходящих через Самарскую область. По поручению Дмитрия Азарова соответствующее письмо о необходимости взять этот вопрос на особый контроль будет направлено в адрес управления Росавтодора.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023, 19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Политика
6
Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько месяцев.
10 апреля 2023, 18:27
Губернаторский контроль: Дмитрий Азаров поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного предоставления услуг в рамках ОМС
Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько... Политика
254
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
07 апреля 2023, 20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа». Политика
3211
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
34
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
210
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
253
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
268
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
236
Весь список