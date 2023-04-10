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На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду. Сегодня на территории области установлен третий класс пожарной опасности. А особый противопожарный режим в связи с погодными условиями в этом году начал действовать раньше обычного — с 1 апреля.



- Рейды должны продолжаться. Главное — профилактика. Как с местными жителями, так и теми, кто пытается посещать леса в этот пожароопасный период. Нужно четко контролировать этот вопрос, - подчеркнул губернатор.



Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.



- Объясняйте, работайте с людьми, главы поселений должны ежедневно этим заниматься, - подчеркнул глава региона.



Особое поручение губернатор дал по усилению профилактической работы с населением, необходимо максимально задействовать в информировании о рисках и последствиях пожаров все имеющиеся ресурсы. По предложению главы региона, максимально нужно задействовать и такой канал коммуникации, как родительские чаты.



- Нужно расширять инструменты коммуникации. Давайте определим наиболее актуальные темы оповещения - предупреждения о природных катаклизмах и прочее, чтобы там рассылать. Я уверен, люди будут понимать полезность вашей системы не только с точки зрения образования, оценивать ее информационный потенциал, а мы будем до большего числа людей доходить, - обратился с поручением к министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну Дмитрий Азаров.



Еще один фактор, снижающий риск возникновения пожаров, - это своевременный вывоз мусора. Дмитрий Азаров особо акцентировал внимание глав муниципалитетов на решении этого вопроса в связи с тем, что сейчас идет месячник по благоустройству.



- Мусор, крупногабаритный в том числе, сам по себе в нынешних погодных условиях может представлять серьезную опасность. Вывоз мусора - тема отдельная, жалобы здесь, к сожалению, есть по всем муниципалитетам. Еще раз эту тему отработайте, с перевозчиками в том числе. Понятно, что апрель - месяц особый, усиливайте эту работу. Добивайтесь, чтобы все, что собрали - вечером вывезли. Это в равной степени касается как городских, так и сельских муниципальных образований, - обратился губернатор к руководителям муниципалитетов.



Он поручил сформировать почасовые графики вывоза мусора и взять этот вопрос на жесточайший контроль.



- Это тоже наведение порядка и предотвращение возможных пожаров, - отметил глава региона.



В Самарской области действует план по обеспечению пожарной безопасности в отрасли АПК. Так, сельхозпредприятие, где будет зафиксирован факт пала, лишается права на получение мер господдержки. Дмитрий Азаров поручил главам совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия отработать порядок предупреждения предприятий и проведение совместных проверок.



Усилить патрулирование необходимо и вдоль федеральных трасс, проходящих через Самарскую область. По поручению Дмитрия Азарова соответствующее письмо о необходимости взять этот вопрос на особый контроль будет направлено в адрес управления Росавтодора.

Фото: пресс-служба правительства СО