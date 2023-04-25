На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации

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Сегодня, 25 апреля, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка, посвященная Дню пожарной охраны Российской Федерации.

Ежегодно в последний день апреля профессиональный праздник отмечают те, кто, рискуя собственной жизнью, спасает людей от беспощадного врага – огня. 30 апреля в России – День пожарной охраны. История пожарной охраны нашей страны славится истинными примерами мужества и героизма. Ежедневно пожарные заступают на боевое дежурство, и каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья людей.

В преддверии Дня пожарной охраны женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» организовали съемки 23 женщин – мам и жен сотрудников МЧС, неоднократно принимавших участие в тушении крупных пожаров и ликвидации последствий ЧС. Фотоработы выполнены в формате проекта «Жены героев» и являются его продолжением.

Уникальный патриотический фотопроект, представляющий собой цикл фотографий жен, матерей и сестер в кителях своих мужей и сыновей, зародился в Самарской области и получил масштабный отклик среди неравнодушных к судьбе Родины граждан. В ходе личной встречи с Президентом Владимиром Путиным Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о самарском фотопроекте. Сегодня проект «Жены героев» шагнул за рамки гарнизонов, женщины со всей России с гордостью накидывают на плечи кителя своих мужей и сыновей.

23 фотоработы ко Дню пожарной охраны – это своеобразный способ сказать «спасибо!» людям, которые посвятили себя героической профессии, суть которой – спасти, уберечь, сохранить.

Продлится выставка до 30 апреля включительно.