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На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации

25 апреля 2023 13:19
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На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации

Сегодня, 25 апреля, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка, посвященная Дню пожарной охраны Российской Федерации.

Ежегодно в последний день апреля профессиональный праздник отмечают те, кто, рискуя собственной жизнью, спасает людей от беспощадного врага – огня. 30 апреля в России – День пожарной охраны.  История пожарной охраны нашей страны славится истинными примерами мужества и героизма. Ежедневно пожарные заступают на боевое дежурство, и каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья людей.

В преддверии Дня пожарной охраны женсовет Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» организовали съемки 23 женщин – мам и жен сотрудников МЧС, неоднократно принимавших участие в тушении крупных пожаров и ликвидации последствий ЧС. Фотоработы выполнены в формате проекта «Жены героев» и являются его продолжением.

Уникальный патриотический фотопроект, представляющий собой цикл фотографий жен, матерей и сестер в кителях своих мужей и сыновей, зародился в Самарской области и получил масштабный отклик среди неравнодушных к судьбе Родины граждан. В ходе личной встречи с Президентом Владимиром Путиным Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о самарском фотопроекте. Сегодня проект «Жены героев» шагнул за рамки гарнизонов, женщины со всей России с гордостью накидывают на плечи кителя своих мужей и сыновей.

23 фотоработы ко Дню пожарной охраны – это своеобразный способ сказать «спасибо!» людям, которые посвятили себя героической профессии, суть которой – спасти, уберечь, сохранить.

Продлится выставка до 30 апреля включительно.

 

Теги: В центре внимания МЧС

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