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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ

27 декабря 2024 10:44
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником —  Днем спасателя Российской Федерации!

Это праздник людей мужественных, самоотверженных, готовых в любую минуту прийти на выручку тем, кто попал в беду. Руководствуясь девизом МЧС — «Предотвращение, спасение, помощь», – сотрудники подразделений гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций с честью выполняют свой служебный долг, проявляя при этом высочайший профессионализм, слаженность, умение решительно действовать в самых сложных ситуациях.

В Самарской области – регионе, обладающем большим промышленным  потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой, защиту граждан от природных и технических катаклизмов обеспечивает группировка сил ГО и ЧС численностью свыше десяти тысяч человек и более тысячи единиц техники. У многих работников спасательных служб есть опыт работы в зоне специальной военной операции, на освобожденных территориях, где труд спасателя, часто сопряженный с риском для жизни, сегодня особенно востребован.

Дорогие друзья! Благодарю вас за вклад в обеспечение безопасности наших граждан, за ту огромную работу, которую вы проводите с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций,  ликвидации последствий пожаров, техногенных аварий. Спасибо ветеранам ведомства, показывающим молодым специалистам пример организованности, сплоченности, верности своему благородному призванию. Главный итог ваших усилий – сотни, тысячи спасенных человеческих жизней.

Желаю вам успехов в служении Отечеству! Крепкого здоровья, терпения, выдержки, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания МЧС

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