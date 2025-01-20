Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП

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В ночь с 18 на 19 января православные христиане приняли участие в праздновании Крещения Господня. В храмах провели праздничные богослужения, освящение воды, купания в «иордани».

В местах Крещенских купаний было организовано дежурство представителей органов местного самоуправления, полиции, медицинских работников, МЧС России и других служб.

В обеспечении безопасности Крещенских купаний приняли участие более 600 человек, из них - 175 сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

Мероприятия прошли без происшествий, случаев обращений граждан с обморожениями и переохлаждениями не поступало.