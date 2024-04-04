На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов

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В настоящее время на территории области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов в муниципальных районах Пестравский (н.п. Мосты), Большеглушицкий (н.п. Березовка, н.п. Константиновка и н.п. Фрунзенский), Кинель-Черкасский (н.п. Полудни) и Красноярский (н.п. Малиновый Куст и н.п. Кириллинский)

В зоне подтопления находится 226 приусадебных участков и 36 домов, из них:

в Пестравском районе – 20 участков (17 участков в н.п. Пестравка, 2 участка в н.п. Михайло-Овсянка и 1 участок в н.п. Садовка);

в Большеглушицком районе – 37 участков, 14 домов в н.п. Большая Глушица;

в Ставропольском районе – 57 участков (54 участка в н.п. Выселки и 3 участка в н.п. Нижнее Санчелеево);

в Большечерниговском районе – 48 участков, 6 домов (46 участков, 6 домов в н.п. Кочкиновка и 2 участка в н.п. Августовка);

в Алексеевском районе – 16 участков, 16 домов (14 участков, 14 домов в н.п. Летниково и 2 участка, 2 дома в н.п. Самовольно-Ивановка);

в Елховском районе - 1 участок в н.п. Елховка;

в Волжском районе – 74 участков в н.п. Сухая Вязовка.

Силами администраций районов проводятся работы по откачке воды в местах подтоплений. При необходимости граждане эвакуируются в подготовленные пункты-временного размещения.

В Большечерниговском и Большеглушицком районах в ПВР размещено 26 человек, в том числе 4 ребенка.

Ведется круглосуточный мониторинг, применяется беспилотная авиация.

Уважаемые жители Самарской области!

Если ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

При возникновении пожаров звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101».