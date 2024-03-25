Самарцев просят не переходить по льду на другую сторону Волги

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С наступлением теплых и солнечных дней лед на водоемах начинает быстро таять. Он становится пористым, рыхлым. Течение воды в реках подтачивает его снизу. Выходить на лед в такой период смертельно опасно.

Уже много лет подряд переправа через Волгу в г. Самаре закрыта, но некоторые любители подледного лова отправляются рыбачить на реку, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Инспекторы ГИМС и спасатели продолжают патрулировать места массового выхода людей на реку и предупреждают граждан о реальной опасности оказаться в воде, провалившись под лед.

Напоминаем, что наибольшую опасность лед представляет для детей. Играя на непрочном льду водоема, ребенок может стать жертвой несчастного случая. Родителям необходимо рассказать своим детям об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые жители Самарской области! Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на весенний лед и не разрешайте детям играть на льду водоемов во избежание трагических случаев. Любители подледной рыбалки не рискуйте своей безопасностью ради сомнительного улова!

Соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.