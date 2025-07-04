На фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах развернут полевой медицинский пункт

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На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах развернут полевой медицинский пункт, а также работают бригады скорой медицинской помощи.

"На месте проведения фестиваля силами Самарского областного центра медицины катастроф развернут полевой медицинский пункт с системами жизнеобеспечения, медицинскими укладками и лекарственными средствами для оказания медицинской помощи, - рассказала руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева. - Также специалисты центра осуществляют координацию работ всех медицинских служб, задействованных на фестивале. Это специалисты экстренной и амбулаторной помощи - бригады Самарской и Тольяттинской станций скорой медпомощи, сотрудники Самарской поликлиники №15".

Дежурство медицинских бригад на фестивале ведется круглосуточно, в составе бригад врачи-анестезиологи-реаниматологи, фельдшера и медицинские сестры-анестезисты.

Фото: минздрав Самарской области