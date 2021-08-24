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МВД России предупредило о новом виде мошенничества через СМС

24 августа 2021 19:51
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Речь идет о сообщениях о крупном выигрыше в лотерее.

МВД России распространило предупреждение о СМС-мошенничестве, соответствующий видеоролик на своем канале в YouTube выложило "МВД Медиа", сообщает ТАСС.

"Вам пришло сообщение о крупном выигрыше, но ни в каких лотереях вы не участвовали? Будьте бдительны - это мошенники", - говорится в видеоролике.

"Выигрышем" могут быть не только деньги, но и, например, автомобиль. При этом мошенники обычно просят у попавшихся на удочку перевести деньги для уплаты налога на выигрыш или таможенную пошлину. После того, как жертва передаст деньги, они исчезают.

В МВД советуют не отвечать на такие смс-сообщения. Если звонят "организаторы лотереи", им нельзя сообщать личные данные.

Теги: мошенники СМС

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