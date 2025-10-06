Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители узнают малоизвестные факты о картинах художника.
Библиотека имени Крупской приглашает на беседу об искусстве «Репин в деталях»
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте

6 октября 2025 20:51
153
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сообщение СМИ о том, что таможенники не выпускают россиян из страны из-за наложения текста в загранпаспорте, пишет "Парламентская газета".

Первым об этом сообщил Telegram-канал Shot 6 октября. В паблике утверждали, что десятки туристов не смогли улететь из России из-за наползания текста на графы: «пол», «гражданство», «дата выдачи» в загранпаспорте.

Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности. Она напомнила, что в законе о порядке выезда и въезда в РФ перечислены основания для признания загранпаспорта недействительным, и техническая ошибка, о которой сообщали СМИ, не является такой причиной.

«В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», — написала представитель ведомства в Telegram-канале. При этом она рекомендовала гражданам при получении загранпаспорта быть внимательными и тщательно проверять правильность внесенных сведений.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Туризм

