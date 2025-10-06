МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте

153

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сообщение СМИ о том, что таможенники не выпускают россиян из страны из-за наложения текста в загранпаспорте, пишет "Парламентская газета".

Первым об этом сообщил Telegram-канал Shot 6 октября. В паблике утверждали, что десятки туристов не смогли улететь из России из-за наползания текста на графы: «пол», «гражданство», «дата выдачи» в загранпаспорте.

Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности. Она напомнила, что в законе о порядке выезда и въезда в РФ перечислены основания для признания загранпаспорта недействительным, и техническая ошибка, о которой сообщали СМИ, не является такой причиной.

«В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», — написала представитель ведомства в Telegram-канале. При этом она рекомендовала гражданам при получении загранпаспорта быть внимательными и тщательно проверять правильность внесенных сведений.

Фото: pxhere.com