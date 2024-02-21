Музыканты Росгвардии принял участие в акции «Поезд мужества» в Самаре

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Управление Росгвардии по Самарской области совместно с Самарской пригородной пассажирской компанией в преддверии Дня защитника Отечества организовали и провели акцию «Поезд мужества». Она состоялась в день образования военно-оркестровой службы силового ведомства, и ее главными героями стали военные музыканты.



Специально для проведения акции на маршрут «Самара – Курумоч» в этот день железнодорожники вывели особенный состав – «Грушинский экспресс», который курсирует в дни проведения в регионе Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. В этом экспрессе один из вагонов оборудован для проведения концертов – часть сидений убрана и смонтирована сцена.

В качестве гостей «Поезда мужества» выступили кадеты подшефной школы №95, которая носит имя Героя России, военнослужащего спецназа внутренних войск Евгения Золотухина, и ветераны Росгвардии – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе.



Учитывая то, что в этом году в Росгвардии отмечается 140-летие со дня рождения военного дирижера Василия Агапкина – автора знаменитого марша «Прощание Славянки», часть мероприятия была посвящена композитору и его великому произведению. Концертные номера оркестра под управлением майора Олега Чемоданова перемежались конкурсами на знание военной истории России, которые для пассажиров проводила ведущая акции, и выступлениями ветеранов войск правопорядка, рассказывавших о своей боевой биографии.

Завершилась акция «Поезд мужества» исполнением легендарного марша.