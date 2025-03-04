мужчины в Самаре планируют потратить на подарок к 8 Марта меньше, чем хотят женщины

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В преддверии 8 Марта аналитики Авито узнали у женщин Самары, что они хотели и не хотели бы получить в подарок на 8 Марта. А у мужчин спросили, чем они планируют порадовать своих близких в этот праздник. Оказалось, что большинство мужчин скорее всего угадают с подарком в этом году, однако те, кто выберут товары для быта или что-то, сделанные своими руками, могут разочаровать женщин.

Почти половина мужчин Самары (46%) считают, что лучший подарок на 8 Марта — это сюрприз, и только каждый пятый опрошенный планирует узнать, что хотят получить их женщины.

Женщины Самары назвали в числе самых нежеланных подарков на 8 марта книги, спортивные товары или абонемент в фитнес и товары для уюта дома. При этом последний пункт вошел в топ-5 подарков, которые планируют подарить мужчины.

Каждый шестой мужчина Самары планирует сделать подарок к 8 Марту своими руками, при этом всего 6% женщин будут рады изделию ручной работы.

Мужчины Самары считают, что хороший подарок к 8 Марта стоит около 4,2 тысяч рублей. По мнению женщин, эта сумма составляет 4,1 тысячи рублей.

Каждая пятая женщина в Самаре (21%) чаще выбирает цветы в качестве идеального подарка на 8 Марта.

Чего хотят женщины: подарки на 8 Марта

Согласно результатам опроса Авито, в этом году большинство мужчин Самары угадают с подарком на 8 Марта. В топе самых желанных презентов лидируют цветы. Каждая пятая женщина (21%) хотела бы получить в этот день букет. Преподнести на 8 Марта цветы собираются четверть мужчин (25%).

15% женщин считают, что лучший подарок — это деньги. Четверть мужчин (25%) готовы подарить на 8 Марта деньги.

Еще 13% женщин обрадуются косметике и парфюмерии, а также украшениям. Каждый пятый опрошенный мужчина (21%) планирует приобрести в качестве подарка косметические товары, и 21% делают выбор в пользу ювелирных изделий.

В топ-5 мужских подарков также попали товары для дома. Однако, по мнению 7% женщин, это — не самый удачный выбор: товары для дома вошли в женский антирейтинг подарков на 8 Марта. В числе нежелательных презентов также оказались книги и спортивные товары или абонемент в фитнес — такие подарки не хотели бы получить 11% и 9% респонденток соответственно. Еще 3% опрошенных расстроятся, если им подарят бытовую технику. При этом 13% мужчин как раз планируют приобрести на 8 Марта приборы для кухни.

Треть мужчин (33%) убеждены, что подарок может быть любым, потому что главное — внимание.

Топ-5 подарков на 8 Марта: чего хотят женщины Женщины Цветы 21% Деньги 15% Ювелирные украшения 13% Косметика и парфюмерия 13% Сертификат в СПА, салон красоты 14% Топ-5 подарков на 8 Марта: что подарят мужчины Мужчины Цветы 25% Деньги 25% Ювелирные украшения 21% Ювелирные украшения 21% Товары для дома 17%

Сколько жители Самары потратят на подарок к 8 Марта

Мужчины планируют потратить на один подарок в среднем 4,2 тысячи рублей. По мнению женщин, хороший подарок стоит примерно столько же — в среднем 4,1 тысячи рублей.

Четверть опрошенных мужчин (29%) собираются уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч рублей, еще 17% купят подарок стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. 13% мужчин признались, что планируют сделать подарок своими руками. При этом будут рады хендмейд-подарку 6% женщин.

29% мужчин планируют купить подарок на маркетплейсах или онлайн-площадках​, и еще каждый пятый (21%) — в торговых центрах.

Сюрприз или вишлист: как жители Самары выбирают подарки на 8 Марта

Почти половина мужчин (46%) уверены, что их женщины любят сюрпризы, поэтому не планируют согласовывать подарок на 8 Марта. 13% опрошенных собираются спросить у своих женщин, что они хотят получить в этот день.

Еще 4% опрошенных признались, что обратятся за советом к подругам, родным и близким женщины, для которой предназначен подарок. Вместе с женщинами будут выбирать подарок 13% мужчин, и еще 13% рассказали, что они уже получили вишлист на 8 Марта.