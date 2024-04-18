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Мужчины до 25 лет реже других покупали помолвочные кольца

18 апреля 2024 12:58
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Мужчины до 25 лет реже других покупали помолвочные кольца

Четверть опрошенных женатых самарчан не покупали помолвочное кольцо, так как не знали о такой традиции, показало исследование аналитического центра SOKOLOV. При этом 17% заранее договорились с невестой, что не будут приобретать кольцо для предложения.  

Чаще всего помолвочные кольца для предложения руки и сердца приобретали  самарчане в возрасте от 40 до 50 лет (62%). А вот молодые люди до 25 лет, напротив, приобретали помолвочные кольца для предложения реже всего (14% от общего числа).

Чаще всего помолвочное кольцо обходится жениху в 15-30 тыс рублей (21% опрошенных), а 17% — до 10 тыс рублей. Кольца дороже 100 тыс рублей чаще всего приобретали мужчины от 30 до 40 лет (52%). 

Среди всех самарчан нашлось 16%, которые сделали предложение другим ювелирным изделием, например, серьгами, подвеской или браслетом. Еще 8% попросили руку и сердце семейным кольцом, такой вариант предложения оказался наиболее популярен у молодежи до 25 лет (25% от общего числа). 

Большинство мужчин из Самары (77%) покупали помолвочное кольцо самостоятельно. Каждый пятый (20%) выбирал вместе с будущей невестой, которая могла примерить кольцо на месте. Интересно, что мужчины с невестой чаще выбирали бюджетные кольца: кольца до 5 тысяч рублей покупали 21% респондентов самостоятельно и 29% в компании будущей жены.

Большинство самарчан (80%) поделились, что подаренное кольцо подошло невесте идеально. При этом половина респондентов (52%) подошли к вопросу размера прагматично: не делая сюрприз, просто спрашивали размер пальца у своей невесты.  Каждый шестой (15%) пытался просто угадать размер, не пытаясь как-то узнать его, еще 7% покупали по руке девушки-консультанта, так как она показалась похожей. Такие кольца чаще других оказывались велики. 

Теги: Опрос

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