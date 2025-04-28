Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая

87

1 мая (четверг) в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.

В 13.00 в рамках выставки «Будь готов!» (6+) пройдет мастер-класс «Киноколлаж» (6+). Дети вместе с родителями создадут коллажи с персонажами из детских фильмов – «Доктор Айболит» (1938, 6+), «По щучьему веленью» (1938, 0+), «Василиса Прекрасная» (1939, 6+), «Тимур и его команда» (1940, 6+) и «Остров сокровищ» (1937, 0+). Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

В 17.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке «Будь готов!» (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

В воскресенье, 4 мая, в 14.00 пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24cI

Фото: Музей Эльдара Рязанова