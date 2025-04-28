Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение трех дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по семи направлениям.
Определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов «IQ ПФО»
В соревнованиях приняли участие более 650 конкурсантов из 154 учебных заведений региона.
В губернии завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025
1 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.
Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая
Мужчина осознавал, что представляет опасность для окружающих.
Судебные приставы Красноармейского района доставили больного туберкулезом на принудительное лечение
Установлено что к данному происшествию причастны жители Самары.
ГУ МВД СО: комментарий по конфликту в автобусе
Субботник охватил более 3,6 млн квадратных метров территорий.
Более 50 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике в Самаре
"Бессмертный полк" в России впервые пройдет на футбольных матчах
"Бессмертный полк" в России впервые пройдет на футбольных матчах
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая
Более 50 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике в Самаре
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая

28 апреля 2025 14:37
87
1 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.

1 мая (четверг) в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.
В 13.00 в рамках выставки «Будь готов!» (6+) пройдет мастер-класс «Киноколлаж» (6+). Дети вместе с родителями создадут коллажи с персонажами из детских фильмов – «Доктор Айболит» (1938, 6+), «По щучьему веленью» (1938, 0+), «Василиса Прекрасная» (1939, 6+), «Тимур и его команда» (1940, 6+) и «Остров сокровищ» (1937, 0+). Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

В 17.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке «Будь готов!» (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

В воскресенье, 4 мая, в 14.00 пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24cI

 

Фото:  Музей Эльдара Рязанова

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Субботник охватил более 3,6 млн квадратных метров территорий.
28 апреля 2025, 14:10
Более 50 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике в Самаре
Субботник охватил более 3,6 млн квадратных метров территорий. Общество
62
Фестиваль прошел в два этапа.
26 апреля 2025, 14:49
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Фестиваль прошел в два этапа. Здравоохранение
604
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России.
25 апреля 2025, 15:57
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России. Общество
1791
В центре внимания
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
154
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
181
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
943
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
406
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
702
Весь список