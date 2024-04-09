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Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода

9 апреля 2024 13:59
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Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян об их сбережениях. Аналитики выяснили, что 29% опрошенных всегда откладывают часть ежемесячного дохода, 43% — стараются делать это время от времени. Только 28% опрошенных никогда не откладывают деньги со своего дохода. Согласно данным прошлого опроса, в октябре 2023 года удавалось откладывать деньги с зарплаты 68% россиян. Интересно, что среди россиян, которые всегда откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40%). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17%.

Большей части россиян (77%) удается откладывать до 20% от своего ежемесячного дохода. Так, 19% опрошенных откладывают менее 5% от своего дохода, 39% респондентов — от 5% до 10%, а 19% россиян сберегают от 11% до 20% от заработка.

8% респондентов сберегают 21–30% от дохода. 3% россиян откладывают 31–40%, еще столько же (3%) респондентов — 41–50%. Больше половины от дохода откладывают 2% участников опроса.

Чаще всего регулярно делают сбережения с ежемесячных доходов специалисты маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%).

Самый высокий процент от дохода обычно откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса — 27% работников этой сферы откладывают свыше 21% от своего ежемесячного дохода.

Теги: Опрос

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