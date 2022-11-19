Мнение самарцев разделилось в оценках инициативы о трудовой мобилизации студентов

87

Несколько регионов страны объявили о «трудовой мобилизации» студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений: обучающиеся замещают сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как относятся к подобной инициативе самарцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в т. ч. студенты и родители обучающихся вузов и ссузов.

Каждый третий экономически активный самарец высказался за «трудовую мобилизацию» студентов (32%). Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 32%, причем отцы голосовали «за» чаще матерей — 44 и 35% соответственно: «Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!»



37% горожан высказались против «трудовой мобилизации» студентов: «Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!»



Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 35%, 30% затруднились с оценкой инициативы.



Время проведения: 10—14 ноября 2022 года