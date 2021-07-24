Минтруд разрешил отстранять сотрудников в случае непредоставления сертификата о вакцинации в срок

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Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель также должен издать приказ об организации прививок. С ним необходимо ознакомить сотрудников под роспись.

Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.

В рабочем коллективе также рекомендуют проводить разъяснения по поводу вакцинации: распространить официальную информацию о текущей эпидситуации с коронавирусом в регионе, а также об эффективности вакцинации против COVID-19 и целях ее проведения — снижении риска заражения и предотвращении тяжелого течения заболевания.

"Работник, прошедший вакцинацию, представляет информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении или непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника", — подчеркивается в документе, опубликованном на сайте Минтруда.

Работодатель вправе сам решать, как поддержать вакцинированных сотрудников. Например, им могут дать оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы и возможность присоединить их к очередному отпуску.

"Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса России повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом", — сказано в документе.

Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад.

"Не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", — пояснили в ведомствах.

В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника V", которую рекомендуют для ревакцинации.