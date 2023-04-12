Меньше всего сложностей с трудоустройством — у самарцев 27—29 лет

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Труднее всего искать работу в 57—59 лет. Соискатели разных возрастов по просьбе SuperJob оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10 баллов. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В среднем по рынку труда соискатели оценивают сложности поиска нового места работы на 7 баллов из 10.



Сегодня, судя по оценкам, с наименьшим количеством трудностей при поиске работы сталкиваются самарцы в возрасте 27—29 лет (5,1 баллов). Сложнее всего приходится предпенсионерам 57—59 лет (8,9 балла). Молодежь 18—20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,3 баллов, причем девушки переживают сильнее юношей (6,5 и 5,9 баллов соответственно). И обратная ситуация: в 24—26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,3 и 6,3 баллов).



Время проведения: 21 марта — 11 апреля 2023 года