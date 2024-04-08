Меньше трети самарцев готовы пройти испытательный срок длительностью больше одного месяца

Я нашел ошибку
Главные новости:
На данный момент переложено более 240 метров трубы.
«РКС-Самара»: перекладка 380 метров коллектора по улице Реактивной будет завершена до конца мая
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Меньше трети самарцев готовы пройти испытательный срок длительностью больше одного месяца

8 апреля 2024 12:37
125
Меньше трети самарцев готовы пройти испытательный срок длительностью больше одного месяца

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и задала им вопросы об их готовности к прохождению испытательного срока. Аналитики выяснили, что только 30% опрошенных россиян готовы проходить испытательный срок на интересующую их работу длительностью больше одного месяца. Из них 13% готовы проходить испытательный срок от 1 до 2 месяцев, 14% — до 3 месяцев, 2% — до 6 месяцев.

Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин (19%) готов согласиться на испытательный срок не длиннее 1 недели. Выше была доля респондентов (22%), готовых проходить испытательный срок от 1 до 2 недель. 2–4 недели готовы потратить на прохождение испытательного срока 15% россиян. Таким образом, большинство (56%) опрошенных хотели бы, чтобы их испытательный срок длился 4 недели или меньше. При этом 7% участников исследования вообще не готовы к прохождению испытательного срока: чаще других об этом сообщали работники образования и науки (11%), фитнеса и салонов красоты (10%).

Готовность проходить испытательный срок длиннее 1 месяца снижается по мере увеличения возраста респондентов. Так, на испытательный срок длиннее месяца готовы согласиться 36% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, 28% респондентов от 45 до 54 лет, и лишь 14% опрошенных от 65 лет.

Чаще всего на испытательный срок длиннее 1 месяца соглашаются работники банков и инвестиций (44%), бухгалтерии и финансов (42%), страхования (40%).

Список профессиональных сфер, в которых москвичи готовы проходить более долгий испытательный срок

 

 

Сфера деятельности

Количество респондентов, готовых проходить испытательный срок свыше 1 месяца, %, 2024

Банки, инвестиции

44%

Бухгалтерия, финансы

42%

Страхование

40%

Юриспруденция

37%

Производство, сырьё

36%

IT, интернет, телеком

35%

Автомобильный бизнес

35%

 

Интересно, что процент людей, готовых к более длительному испытательному сроку, совпадает с реальной длительностью испытательного срока, который в последний раз проходили участники опроса. 35% респондентов указали, что их последний испытательный срок длился свыше 1 месяца. У 16% опрошенных их последний испытательный срок длился менее 1 недели, у 15% — от 1 до 2 недель, у 10% — от 2 до 4 недель. 18% москвичей никогда не проходили испытательный срок.

Чтобы успешно пройти испытательный срок, москвичи стараются быстро обучаться и улучшать свою работу (47% опрошенных), выполнять поставленные задач в срок (48%), а также задавать вопросы, если что-то непонятно, чтобы избежать ошибок (37%).

При назначении работнику испытательного срока работодателям стоит помнить о его максимально допустимой продолжительности согласно закону. По трудовому кодексу срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций — шести месяцев. Если трудовой договор заключен на срок от двух до шести месяцев, то испытание не может превышать двух недель.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне назвали главные сложности в ремонте
08 апреля 2024, 13:52
Россияне назвали главные сложности в ремонте
В исследовании приняли участие более 3,6 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов страны. В стране
66
В Самаре чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе
08 апреля 2024, 09:46
В Самаре чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе
Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Общество
204
Каждый шестой самарец высоко оценивает семейную политику государства
07 апреля 2024, 11:39
Каждый шестой самарец высоко оценивает семейную политику государства
Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее. Общество
397
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
212
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
156
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
451
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
613
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
674
Весь список