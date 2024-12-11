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Медик из Самары удостоена медали «За боевые отличия»

11 декабря 2024 15:49
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Ирина Полканова около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО. 

Фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко Ирина Полканова около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО.  За активную гражданскую позицию, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, медработник была награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За боевые отличия».

В 1994 году Ирина Полканова окончила Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной, работала в различных медучреждениях города, в том числе и в лаборатории Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко. После объявления частичной мобилизации старший сын отправился защищать Родину. Ирина Полканова поехала вслед за ним и заключила контракт на военную службу. По распределению она попала в военно-полевой госпиталь для раненых Луганской Народной Республики.

 «Мы готовили госпиталь к открытию буквально с нуля: мыли стены, полы и восстанавливали кровати. Вскоре начали принимать пациентов. Моя работа была похожей на ту, что я выполняла в Самаре – подготовка пациентов к забору биоматериала, проведение анализа и выдача результатов. Еще работала постовой медсестрой: принимала бойцов, сопровождала на консультацию к узким специалистам и выдавала лекарства. К нам поступали ребята с контузией, осколочными ранениями, а также переломами. После восстановления они возвращались в строй», - рассказывает Ирина Полканова.

В военном госпитале Ирина проработала почти 1,5 года, из которых только один раз ей удалось увидеться с сыном. После встречи каждый из них вернулся в свое подразделение, чтобы продолжить службу.

  «Во время ракетной атаки на наш госпиталь мы экстренно эвакуировали всех, кто был рядом. Когда мирным жителям становилось плохо, наши военные медики оказывали необходимую медицинскую помощь и спасали их жизни. У нас был очень квалифицированный персонал. Каждый, с кем я там работала - достоин носить белый халат», - отмечает фельдшер-лаборант.

Сегодня Ирина снова в Самаре, продолжает работать в Самарской городской клинической больнице № 2 имени Н. А. Семашко. Кроме того, все также помогает бойцам СВО: вместе с волонтёрами собирает и передает гуманитарную помощь.

 

Фото:   минздрав СО

 

 

 

Теги: Медицина Самара

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