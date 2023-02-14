МЧС СО: установка пожарного извещателя поможет предотвратить беду

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Почти 80 % всех техногенных пожаров происходит в частных жилых домах в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели при горении, выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.

Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению.

Одним из эффективных способов защиты от пожаров на сегодняшний день является применение автономных пожарных извещателей (АПИ).

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных.

На ранних стадиях пожара начинается интенсивное дымовыделение и только потом развивается пламя. Пожарные датчики срабатывают от дыма, увеличивая при этом шансы на спасение. Установить их лучше в местах, где есть опасность возгорания: вблизи печей, газовых котлов. Оборудовать пожарными извещателями следует жилье, бани, летние кухни и другие строения, для которых актуальна угроза пожара. Такие системы могут обеспечить надежную защиту не только жилья, но и производственных, складских, офисных помещений.

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.

АПИ в жилье следует устанавливать по одному в каждом помещении. Как правило, их устанавливают на горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).

В целях предотвращения пожаров сотрудниками Главного управления совместно с представителями администраций районов и городских округов проводится работа по обеспечению граждан из групп социального риска (многодетных семей, и семей, находящимися в трудной жизненной ситуации, одиноких пожилых людей, и др.) автономными пожарными извещателями.

В 2022 году в более чем 2 тыс. домах Самарской области с участием инспекторов пожарного надзора было установлено 3129 АПИ.

В 2023 году данная работа будет продолжена, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО