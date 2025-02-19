МЧС СО: о профилактике пожаров в сезон холодов напомнили жителям Похвистневского района

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Инспекторы надзорной деятельности Похвистневского и Камышлинского районов приняли участие в конференции, организованной администрациями сельских поселений Новое Мансуркино и Среднее Аверкино. Гражданам рассказали о пожарной обстановке, причинах возгораний, требованиях безопасности в отопительный период и мерах предосторожности при использовании печного, газового и электрооборудования.

Сотрудники МЧС России напомнили, что в некоторых случаях пожар можно потушить самостоятельно, если вовремя принять меры.

«Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. Пламя может распространяться молниеносно, поэтому при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожарных», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский Сергей Абросимов.

Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности, разъяснили способы тушения огня и порядок действий при пожаре. Также напомнили о пользе установки автономных пожарных извещателей в жилых домах.

«Основная задача подобных профилактических мероприятий – обеспечить безопасность жителей. Однако она зависит не только от инспектора пожарного надзора, но и от понимания поднимаемых проблем самими гражданами», - подвел итог встречи подполковник внутренней службы Сергей Абросимов.

Фото: ГУ МЧС СО