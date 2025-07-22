Я нашел ошибку
Главные новости:
Терпящих бедствия взяли на борт спасательного катера и доставили до берега на сушу.
В Сызранском районе на Волге мужчину и женщину на сапборде сильным ветром унесло на полтора километра от берега
По окончании ремонта третьего этажа специалисты приступят ко второму. Капитальный ремонт первого этажа здания и благоустройство прилегающей территории запланировано провести в следующем году.
Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской горбольнице №10
Статистика и меры предосторожности.
МЧС СО: о пожарной безопасности в банях
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения.
Минздрав разработал рекомендации для сохранения остроты зрения
Он стал самым юным шахматистом, которому удалось выполнить все три норматива для получения звания международного мастера.
10-летний российский шахматист стал международным мастером
ООО «Самарские коммунальные системы» приступают к ремонту аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 180 метров.
По улице Ставропольской в Самаре ограничат движение транспорта
Будьте внимательны и осторожны!
Утром и днем 23 июля в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветр, возможен град
Театр представил новый невероятно масштабный спектакль по мотивам легенд Жигулёвских гор «Заповедная».
Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» - победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.33
0.02
EUR 91.51
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: о пожарной безопасности в банях

22 июля 2025 20:41
142
Статистика и меры предосторожности.

В прошедшие сутки огнеборцы 2 раза выезжали на тушение бань в Самаре и Красноярском районе.

В областной столице частная баня горела в поселке Зубчаниновка на площади 15 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.

В селе Красный Яр площадь возгорания составила 30 квадратов. Специалистами из рядом стоящего дома были эвакуированы 3 человека.

С начала 2025 года произошло 284 пожара в банях. К сожалению, погибли 2 человека, ещё 2 пострадали.

Основные причины пожаров в банях связаны с аварийным режимом работы электропроводки и нарушением технической эксплуатации печей.

МЧС России напоминает:

- установка печей и дымоходов должна производиться квалифицированным специалистом;

- при отделке бань и саун выбирайте негорючие материалы;

- следите на состоянием электропроводки.

Ваша безопасность - ваша ответственность!

 

Фото:   freepik.com

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ликвидацию возгорания выезжали 9 специалистов и 2 единицы техники.
09 июня 2025, 17:06
В Самаре во время движения загорелся автомобиль "Киа Рио"
На ликвидацию возгорания выезжали 9 специалистов и 2 единицы техники. Происшествия
753
Для тушения пожара привлекались 13 специалистов, 3 единицы техники. 
08 июня 2025, 19:59
В Красноглинском районе Самары горел дачный дом на площади 150 квадратных метров
Для тушения пожара привлекались 13 специалистов, 3 единицы техники.  Происшествия
1283
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 20:00 3 июня.
03 июня 2025, 16:42
В Октябрьском районе Самары без воды остались 43 МКД, 11 частных жилых домов, 2 детских сада и школа
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 20:00 3 июня. Происшествия
649
В центре внимания
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
22 июля 2025  12:34
Более 23 тысяч кустарников высадят в Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
216
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
22 июля 2025  11:18
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
230
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
22 июля 2025  11:02
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
247
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
1235
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
1422
Весь список