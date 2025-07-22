МЧС СО: о пожарной безопасности в банях

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В прошедшие сутки огнеборцы 2 раза выезжали на тушение бань в Самаре и Красноярском районе.

В областной столице частная баня горела в поселке Зубчаниновка на площади 15 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал.

В селе Красный Яр площадь возгорания составила 30 квадратов. Специалистами из рядом стоящего дома были эвакуированы 3 человека.

С начала 2025 года произошло 284 пожара в банях. К сожалению, погибли 2 человека, ещё 2 пострадали.

Основные причины пожаров в банях связаны с аварийным режимом работы электропроводки и нарушением технической эксплуатации печей.

МЧС России напоминает:

- установка печей и дымоходов должна производиться квалифицированным специалистом;

- при отделке бань и саун выбирайте негорючие материалы;

- следите на состоянием электропроводки.

Ваша безопасность - ваша ответственность!

Фото: freepik.com