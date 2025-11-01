Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней

1 ноября 2025 15:39
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.

Впереди длинные выходные. В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.

Их цель — оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и значимые происшествия.

Силы и средства областной подсистемы РСЧС находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары, количество которых, как правило, возрастает в период выходных и праздничных дней.

Часто, во время отдыха и злоупотребления спиртным и напитками, люди пренебрегают правилами безопасности, что приводит к трагическим последствиям.

В осенне-зимний период основными причинами пожаров в выходные являются: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. Еще одна распространенная причина пожаров -неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых,общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей.

Позаботьтесь о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игр с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте детей без присмотра,особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Еще одна распространенная причина пожаров в любое время года – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть ине оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Не пользуйтесь электрооборудованием, имеющим неисправности, а также кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Необходимо внимательно относиться и к правилам эксплуатации газового оборудования. Следите за исправностью газовых приборов.

Регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Уважаемые самарцы и гости города! Чтобы выходные прошли без печальных последствий для вас и ваших близких не пренебрегайте правилами безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Весь список