МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней

Впереди длинные выходные. В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.

Их цель — оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и значимые происшествия.

Силы и средства областной подсистемы РСЧС находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары, количество которых, как правило, возрастает в период выходных и праздничных дней.

Часто, во время отдыха и злоупотребления спиртным и напитками, люди пренебрегают правилами безопасности, что приводит к трагическим последствиям.

В осенне-зимний период основными причинами пожаров в выходные являются: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. Еще одна распространенная причина пожаров -неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых,общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей.

Позаботьтесь о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игр с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте детей без присмотра,особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Еще одна распространенная причина пожаров в любое время года – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть ине оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Не пользуйтесь электрооборудованием, имеющим неисправности, а также кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Необходимо внимательно относиться и к правилам эксплуатации газового оборудования. Следите за исправностью газовых приборов.

Регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Уважаемые самарцы и гости города! Чтобы выходные прошли без печальных последствий для вас и ваших близких не пренебрегайте правилами безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО