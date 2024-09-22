МЧС СО: может ли смартфон загореться?
Может и с большой долей вероятности, если не соблюдать правила безопасности! Смартфоны, планшеты и другие гаджеты часто становятся причиной возгорания. Любое мобильное устройство – это электроприбор, который несет потенциальную пожарную опасность. Поэтому с ним нужно быть аккуратными.
Что делать опасно:
- оставлять мобильник на зарядке на ночь - возможны скачки напряжения в электросети;
- держать гаджет под подушкой;
- брать телефон мокрыми руками - можно получить удар током.
Что нужно делать обязательно:
- убирать зарядное устройство сразу, как только зарядился телефон;
- на ночь оставлять гаджет на негорючей поверхности на расстоянии от кровати;
- любое техническое устройство имеет инструкцию по эксплуатации. Ознакомься с ней.
Помните! Ваша безопасность – ваша ответственность, сообщает пресс-служба облМЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО