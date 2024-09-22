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МЧС СО: может ли смартфон загореться?

22 сентября 2024 15:31
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Может и с большой долей вероятности.

МЧС СО: может ли смартфон загореться?

Может и с большой долей вероятности, если не соблюдать правила безопасности! Смартфоны, планшеты и другие гаджеты часто становятся причиной возгорания. Любое мобильное устройство – это электроприбор, который несет потенциальную пожарную опасность. Поэтому с ним нужно быть аккуратными.

Что делать опасно:

- оставлять мобильник на зарядке на ночь - возможны скачки напряжения в электросети;

- держать гаджет под подушкой;

- брать телефон мокрыми руками - можно получить удар током.

Что нужно делать обязательно:

- убирать зарядное устройство сразу, как только зарядился телефон;

- на ночь оставлять гаджет на негорючей поверхности на расстоянии от кровати;

- любое техническое устройство имеет инструкцию по эксплуатации. Ознакомься с ней.

Помните! Ваша безопасность – ваша ответственность, сообщает пресс-служба облМЧС 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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