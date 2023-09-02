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МЧС изложило советы по безопасности в виде гороскопа

2 сентября 2023 13:33
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МЧС изложило советы по безопасности в виде гороскопа

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ представило рекомендации по безопасности для граждан в необычном формате – они сформулированы как гороскоп с советами для различных знаков зодиака.

Публикация размещена в официальном телеграм-канале МЧС. Знакам, относящимся к стихиям земли и воздуха, напоминают: всего 5 раз вдохнув дым, можно расстаться с жизнью. Поэтому во время пожара нужно дышать через мокрое полотенце, а окна и двери закрыть, чтобы минимизировать приток кислорода.

"Стрельцам" "гороскоп" сообщает, что людям в их кругу нужно обезопасить себя от пожаров, купив домой огнетушитель и оборудовав жилье пожарными извещателями. А "козерогам" советуют не тянуть с проверкой электрических и газовых систем в доме, поручив эту задачу профессионалам.

Совет от МЧС для "близнецов" – не слушать музыку на высокой громкости, особенно передвигаясь в городе, чтобы не пропустить звуковые сигналы спецтранспорта и избежать ДТП. Также в тексте предостерегают от купания в состоянии алкогольного опьянения, в опасных местах, и напоминают внимательно следить за детьми у воды.

 

Во время грозы знакам земли и воздуха советуют ради безопасности спускаться в овраг во время грозы; разводя костер, предварительно убирать сухие растения землю в радиусе 10 метров; регистрироваться в МЧС перед началом путешествия по любому маршруту.

Гороскоп для знаков огня включает советы не разжигать костер в неположенных местах, не курить в постели и держать спички и зажигалки в недоступном для детей месте

Сообщение завершается важным напоминанием: "Безопасность начинается с тебя", передает Смотрим.

 

Теги: МЧС

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