Матери в Самаре чаще стремятся помочь детям с трудоустройством, отцы — обеспечить стартовым капиталом

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Нематериальные составляющие понятия «поставить ребенка на ноги» — помощь с выбором профессии и поиском работы, воспитание, формирование ответственности — более значимыми считают матери в Самаре. Отцы же в городе чаще убеждены в необходимости обеспечить детей стартовым капиталом и помогать материально. Покупка жилья для дочери важнее с точки зрения женщин, а для сына — с точки зрения мужчин. Но главное — помочь детям с выбором профессии и дать образование.

Для большинства самарцев поставить ребенка на ноги — значит прежде всего помочь ему с выбором профессии и дать образование: так рассуждают в Самаре 68% родителей дочерей и 71% родителей сыновей. В том, что важно суметь воспитать человека, убеждены по 25% родителей девочек и мальчиков. Обеспечить собственным жильем или хотя бы помочь в его покупке важно для каждого девятого респондента в городе, воспитывающего дочь (11%), и для каждого десятого опрошенного, который растит сына (8%). Для 10% родителей девочек в Самаре и для 7% родителей мальчиков поставить ребенка на ноги означает обеспечить его стартовым капиталом или помогать материально. Устроить вчерашнего выпускника на работу или помочь в трудоустройстве важнее для тех, кто воспитывает сыновей, чем дочерей (11% против 6%). Помощь родителей в трудоустройстве — дело достаточно распространенное, но большинство рекрутеров отказывается рассматривать таких кандидатов.



По 8% родителей сыновей и дочерей в Самаре убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность. Накормить, одеть и обуть, а также поддерживать во всем считают важнейшей частью родительского долга по 5% респондентов, воспитывающих девочек, и по 4% тех, кто растит мальчиков. В том, что «поставить дочь на ноги» — значит выдать ее замуж, уверены 4% родителей в городе, а вот женить сына считает частью своих обязанностей лишь 2% опрошенных. Поддерживать и укреплять здоровье, привить любовь к спорту одинаково актуально и в отношении девочек, и в отношении мальчиков (по 3%). В том, что дочь важно подготовить к взрослой жизни, убеждены 4% родителей, в отношении сыновей это считает актуальным только 2%. Научить домоводству дочерей и сыновей считают необходимым по 2% опрошенных. «Поднимать ребенка» — значит развивать его таланты и способности, считают по 1% тех, кто воспитывает девочек, и тех, кто растит мальчиков. По 2% родителей сыновей уверены в необходимости научить их мыслить и отправить в армию. Чтобы «поставить ребенка на ноги», важно просто любить его, считают 4% родителей сыновей и 3% родителей дочерей.



Время проведения: 19—24 января 2022 года