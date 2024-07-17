Малый бизнес Самарской области узнает потребность ПАО «ОДК-Кузнецов» в товарах и услугах

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Очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес». Участники события смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании. Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями.



Ярмарка состоится 24 июля в 15:00. Такие мероприятия проводятся в целях содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.



В этот раз о своих потребностях в товарах, работах и услугах, предоставляемых малым и средним бизнесом, расскажут представители одного из крупнейших российских предприятий ПАО «ОДК-Кузнецов».



Сегодня индустриальный партнер заинтересован в предприятиях, которые ведут деятельность в области строительства и производства строительных инструментов, в сфере информационных технологий, предоставляют услуги типографии и дизайна.



«Теперь в формате ярмарок коопераций мы на одной площадке регулярно собираем потенциальных заказчиков и потенциальных поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря таким встречам малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а промышленные предприятия - бесперебойные поставки и качественный сервис, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Регистрация на участие в мероприятии - по ссылке (https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_mtg8l/). Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, первая ярмарка кооперации состоялась 4 июля. Ее участниками стали 130 предпринимателей. В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. В ярмарке приняли участие АО «Транснефть-Приволга», ООО «Кроне-Автоматика», ООО «Метрология и Автоматизация» и др.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области