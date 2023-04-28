Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани мошенники заставили пенсионерку продать квартиру, а деньги перевести на их счет.
В Сызрани мошенники заставили пенсионерку продать квартиру, а деньги перевести на их счет.
Оренбуржец в Самаре взял в аренду авто и решил не возвращать
Оренбуржец в Самаре взял в аренду авто и решил не возвращать
Любимые летние блюда самарцев — окрошка и шашлыки
Любимые летние блюда самарцев — окрошка и шашлыки
Все страны-участницы проекта МКС поддержали ее эксплуатацию после 2024 года
Концерты вузов оценивало профессиональное жюри. Лучшие номера были включены в программу гала-концерта Студвесны, который состоялся сегодня в "МТЛ Арене".
Дмитрий Азаров наградил победителей "Самарской студенческой весны"
Ребята и учителя получили возможность пообщаться с игроками, взять у них автограф и сфотографироваться, а Илья Гапонов сыграл с мальчишками в футбол.
Иван Ломаев и Илья Гапонов стали гостями двух самарских школ перед матчем с «Зенитом»
Выездные бригады узких специалистов медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования детей и взрослых.
Сельские жители региона проходят консультации узких специалистов недалеко от дома
Петунии, портулак, «кашка», бархатцы и цветущие над ними каштаны будут радовать своим пестрым разнообразием сотрудников МЧС и всех проходящих мимо людей.
Сотрудники МЧС СО высадили цветы на территории ведомства к Дню пожарной охраны
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.07
EUR 90.2
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
В Самаре пройдёт VI Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Любимые летние блюда самарцев — окрошка и шашлыки

28 апреля 2023 09:19
45
Любимые летние блюда самарцев — окрошка и шашлыки

Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их самарцы чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и «Х5 Клуб», программа лояльности «Х5 Group», рассказали о любимых летних блюдах горожан и их стоимости. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди самарцев: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 38%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 10%. Еще 12% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (45% против 30% среди женщин). Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (41%).

По данным «Х5 Клуба», программы лояльности Х5 Group, свинина в маринаде для майских шашлыков жителям России в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом стоимость практически не изменилась. Выгоднее других приобрести готовый шашлык из свинины могут жители Ленинградской области — за 174 рубля/килограмм. В Москве готовый свиной шашлык подешевел на 3% по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года и обойдется жителям столицы в 177 рублей. Любителям баранины за килограмм мяса в этом году придется отдать в среднем 460 рублей, а дороже всего она обойдется жителям Ленинградской области — в 527 рублей.

Приготовление дома еще одного популярного летнего блюда — окрошки — по данным аналитики «Х5 Клуба», обойдется любителям делать ее на кефире в среднем в 712 рублей, а для тех, кто предпочитает квас — в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.

Время проведения: 7—25 апреля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы заводят несколько почтовых ящиков для работы, семьи и рекламных акций
27 апреля 2023, 12:57
Самарцы заводят несколько почтовых ящиков для работы, семьи и рекламных акций
В среднем у 52% респондентов всего 3-5 аккаунтов в почтовых сервисах для самых разных целей. Общество
286
Только 6% соискателей из Самарской области готовы работать вахтовым методом
27 апреля 2023, 12:53
Только 6% соискателей из Самарской области готовы работать вахтовым методом
Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины – на них приходится 82% таких резюме. Общество
252
30% россиян признались, что копят и хранят дома наличные
27 апреля 2023, 11:18
30% россиян признались, что копят и хранят дома наличные
44,7% участников опроса боятся потерять, то что скопили. Общество
288

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
Концерты вузов оценивало профессиональное жюри. Лучшие номера были включены в программу гала-концерта Студвесны, который состоялся сегодня в
27 апреля 2023  22:20
Дмитрий Азаров наградил победителей "Самарской студенческой весны"
385
Решение главы региона выделить средства из резервного фонда Губернатора, чтобы помочь землякам приобрести новое жилье, было утверждено на заседании облправительства.
27 апреля 2023  19:48
Справедливое решение: Дмитрий Азаров выделил средства на улучшение жилищных условий двум семьям военнослужащих из Самарской области
1098
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
27 апреля 2023  11:06
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
326
в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
27 апреля 2023  10:36
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
364
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
1651
Весь список