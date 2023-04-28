Любимые летние блюда самарцев — окрошка и шашлыки

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Настоящие летние хиты русской кухни — окрошка и шашлыки: именно их самарцы чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и «Х5 Клуб» , программа лояльности «Х5 Group», рассказали о любимых летних блюдах горожан и их стоимости. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди самарцев: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 38%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 10%. Еще 12% назвали другие летние хиты: в их числе кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.



Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык — скорее мужское блюдо (45% против 30% среди женщин). Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (41%).



По данным «Х5 Клуба», программы лояльности Х5 Group, свинина в маринаде для майских шашлыков жителям России в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм. По сравнению с прошлым годом стоимость практически не изменилась. Выгоднее других приобрести готовый шашлык из свинины могут жители Ленинградской области — за 174 рубля/килограмм. В Москве готовый свиной шашлык подешевел на 3% по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года и обойдется жителям столицы в 177 рублей. Любителям баранины за килограмм мяса в этом году придется отдать в среднем 460 рублей, а дороже всего она обойдется жителям Ленинградской области — в 527 рублей.



Приготовление дома еще одного популярного летнего блюда — окрошки — по данным аналитики «Х5 Клуба», обойдется любителям делать ее на кефире в среднем в 712 рублей, а для тех, кто предпочитает квас — в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.



Время проведения: 7—25 апреля 2023 года